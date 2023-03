Rachat de Twitter par Elon Musk : quatre mois en eaux troubles

Lundi 6 mars au soir, j’ai eu beau reposter plusieurs fois le tweet dans lequel je partageais un rapport que je trouvais digne d’intérêt, rien n’y a fait : une fois en ligne, le fameux lien renvoyait vers un message d’erreur. Rapidement, avec d’autres internautes, nous avons réalisé que le problème venait de Twitter lui-même, plus précisément de son système d’API.

Ailleurs en ligne, des usagers ne pouvaient plus se servir de TweetDeck, d’autres postaient des images du message d’erreur que personne ne voyait, puisqu’elles ne chargeaient pas, et ainsi de suite pendant plusieurs heures. Sur le compte du support Twitter, un message cryptique : « certaines parties de Twitter pourraient ne pas fonctionner comme prévu actuellement. Nous avons fait des changements internes qui ont eu des conséquences inattendues. »

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed.