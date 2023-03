L'eau sur Terre pourrait être plus ancienne que notre Soleil

La Terre, l'eau, la vie...

La vie sur la Terre est intimement liée à la présence d'eau. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les missions d'exploration martiennes ont d'abord cherché des traces d'eau avant de se lancer à la recherche de traces de vies passées. C'est d'ailleurs une des missions principales du rover Perseverance.

Si l'eau est un ingrédient indispensable à la vie telle que nous la connaissons, il reste encore plusieurs questions autour de son arrivée dans notre Système solaire et sur Terre. L'Observatoire européen austral (ESO) vient d'annoncer que des scientifiques ont trouvé « le chainon manquant ». Un article a été publié dans la revue Nature. Pour arriver à ce résultat, ils ont notamment utilisé des observations de l'ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un réseau de radiotélescopes au Chili :

« Des astronomes ont détecté de l'eau à l'état gazeux dans le disque où se forment des planètes autour de l'étoile V883 Orionis. Cette eau porte une signature chimique qui explique le voyage de l'eau depuis les nuages de gaz où se forment l'étoile et les planètes, et soutient l'idée que l'eau sur Terre est même plus ancienne que notre Soleil ».

Suivre les « différentes eaux » dans le disque autour de l'étoile