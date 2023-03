Mageia 9 : la bêta disponible, une version prometteuse

Mageia a perdu en visibilité depuis longtemps, mais il n’en a pas toujours été ainsi, surtout en France. La distribution était issue de Mandriva (anciennement Mandrake), dont elle est un fork communautaire. Longtemps avant Ubuntu cependant, Mandrake/Mandriva avait cette volonté très nette de simplifier autant que possible l’utilisation d’un Linux, particulièrement durant les années 2000.

Mageia avait hérité de cette ambition, qui est beaucoup moins un problème aujourd’hui. Le rythme de parution a également baissé dans le temps, mais les contributions – même si moins nombreuses – ont continué. Avec la version 8, on était essentiellement dans la modernisation des composants, sans trop changer les grandes lignes. C’est le même schéma avec Mageia 9, dont la bêta vient de paraître.

Pour autant, la distribution reste intéressante. On pourrait presque la qualifier comme étant de la « vieille école », avec une vaste image ISO de 4,5 Go contenant une foule d’applications et plusieurs environnements de bureau. Le processus d’installation n’a que peu changé et pourrait surprendre par le nombre d’étapes et de questions posées. Mais il s’agit surtout d’une distribution qui fait bien son travail, avec des environnements « stock », sans quasiment aucune modification.

Installation et prise en main

Si vous n’avez jamais installé ni utilisé Mageia, vous serez probablement surpris(e) par le nombre de choix que l’installeur vous demande de faire. On est très loin ici de l’installation d’une Ubuntu ou d’une Fedora, qui minimise autant que possible ces étapes, n’en laissant que les plus essentielles, celles sans lesquelles on ne pourrait pas installer le système.