iSIM : une carte SIM dans le SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, certifiée par la GSMA

La carte SIM est intimement liée aux téléphones mobiles depuis qu’ils existent. Elle permet pour rappel au téléphone de se connecter au réseau de votre opérateur et vous devez donc en installer une nouvelle lorsque vous changez de crémerie. Les smartphones sont de plus en plus compacts et légers au fil des années, la carte SIM suit la même tendance.

De la SIM à la Nano SIM

Au départ, il y avait les cartes au format 1FF ID-1 avec des mensurations de 85,6 x 54 mm, correspondant à celui d’une carte de crédit. Bien trop gros pour les terminaux mobiles, il est remplacé par le format 2FF, dérivé du 1FF. Il est bien plus connu sous le nom de « mini SIM » ou « SIM standard », avec des dimensions de 25 x 15 mm.

Par la suite, on a eu le format 3FF ou Micro SIM (15 x 12 mm) puis le 4FF ou Nano SIM (12,3 x 8,8 mm) qui est le dernier de la série et que l’on retrouve aujourd’hui sur la majorité des smartphones. Les opérateurs proposent parfois des cartes SIM « triple découpe » permettant de l’installer dans n’importe quel appareil ou presque. Il existe aussi des adaptateurs pour passer d’une petite carte à une plus grande, tandis certains sortent parfois les ciseaux lorsque la carte est trop grande ; pour passer de Micro à Nano SIM par exemple… à vos risques et périls.

eSIM : la SIM se dématérialise