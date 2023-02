C++, frameworks, conception : Facebook revient sur une décennie d’évolutions de son application iOS

Plus tôt dans le mois, l’ingénieur Dustin Shahidehpour a publié sur l’un des blogs de Facebook un long article technique sur les évolutions de l’application maison pour iOS. On y apprend comment et pourquoi certaines technologies ont été utilisées, les remaniements qui ont eu lieu, ainsi que l’état actuel du développement.

En 2017, nous nous étions penchés sur un problème de taille, au sens littéral du terme : l’embonpoint toujours plus important des applications. Le sujet avait de multiples racines et conséquences, intensifiant l’usage des réseaux et alourdissant la charge pour les processeurs des appareils.

Plusieurs des développeurs que nous avions interrogés nous avaient confirmé le problème, reconnaissant qu’ils étaient devenus « des enfants gâtés du stockage ». La problématique était cependant plus complexe et n’était pas qu’une simple question de « fénéantise » : les contraintes croissantes sur le développement mobile, les délais imposés et l’obligation de sortir les applications sur Android et iOS participaient activement à l’utilisation de cadriciels (frameworks).

La version iOS de Facebook tenait une place à part, elle était même à l’origine de l’article, même si le sujet s’étendait bien au-delà, y compris à la version Android. Plus tôt dans le mois, Facebook a justement publié un gros billet technique retraçant l’histoire de cette version iOS. Intéressant sur le plan technique, ce billet évoque notamment les difficultés rencontrées dans le temps et les solutions adoptées à chaque fois.

Au début était le web

La première version de l’application n’avait aucun rapport à celle d’aujourd’hui. Elle n’était même pas native : il s’agissait d’une version web, mais certains problèmes émergeaient déjà.

À l’époque, et comme ce fut souvent le cas par la suite, l’ingénieur retrace une inadéquation entre les besoins de l’entreprise et les technologies proposées par Apple. Mais il faut se replacer dans le contexte : on était alors en 2008/2009, iOS ne s’appelait pas encore iOS, et les API (interfaces de programmation pour applications) étaient bien moins nombreuses. Surtout, elles ne couvraient pas les cas de figure qui concernaient à ce moment-là Facebook.