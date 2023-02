Double authentification Twitter : comment remplacer le SMS par un Authenticator ?

Vous trouverez des noms très connus comme Google et Microsoft, Twilio, Salesforce (si si !), LastPass, Dashlane, Sophos, Synology et de nombreux autres moins connus. Dans tout ce bazar, comment choisir ?

En pratique, Twitter réserve cette option aux personnes abonnées à Blue… une posture surprenante quand il s’agit de sécurité. La société ne semble pas tant intéressée par la sécurité que par son chiffre d’affaires, puisque la frustration éprouvée peut être soulagée par une solution sonnante et trébuchante. En outre, l’envoi de SMS représente une dépense, comme l’a confirmé Elon Musk himself .

Toutes proposent la même fonction de base, une compatibilité HOTP/TOTP. On y renseigne les comptes que l’on veut protéger par la double authentification, on suit la procédure à chaque fois et l’application se met à générer des codes à six chiffres valables 30 secondes. Ce sont les mêmes codes que ceux envoyés par SMS, à la différence qu’ils changent beaucoup plus vite et que l’information ne circule pas sur un réseau pour vous être transmise. Tous proposent de copier le code par simple appui tactile pour aller le coller dans l’application ou le service qui le réclame.

Puisque tous proposent plus ou moins la même chose, la problématique peut se résumer à une seule question : souhaitez-vous que les comptes renseignés soient synchronisés ? Le sujet est important, car chaque personne devrait faire un choix, avec un curseur à déplacer, entre sécurité totale et facilité d’utilisation.

Avec la synchronisation, la perte du téléphone sera beaucoup facile à gérer, puisqu'on pourra restaurer les réglages sur un autre appareil, tant que l’application peut y être réinstallée. En revanche, les données sont synchronisées, donc hébergées chez un éditeur, ce que beaucoup n’apprécient pas. L’alternative est d’utiliser un Authenticator simple, non synchronisé. Mais dans le cas d’un appareil perdu, volé ou en panne, il sera plus complexe de retrouver ses accès. À moins que vous ayez pensé avant à exporter vos comptes – ce que beaucoup proposent – sous forme de sauvegarde chiffrée.

Si les solutions synchronisées vous intéressent, celles de Microsoft, Dashlane, LastPass (mais ce dernier a de gros soucis de sécurité ces derniers mois) et globalement toutes celles éditées par des entreprises proposant des gestionnaires synchronisées de mots de passe semblent faites pour vous. Notez aussi, pour les personnes sur environnement Apple, que le Trousseau iCloud est capable de générer ces codes 2FA (le client Windows d’iCloud est également compatible). Curieusement, l’application de Google n’est pas synchronisée, même si elle permet le transfert des comptes via un code QR (ce qui ne règle rien en cas de téléphone inaccessible).

Dans le cas contraire, il faudra peut-être essayer plusieurs applications avant de trouver. Citons quand même quelques exemples comme FreeOTP, libre et édité par Red Hat, disponible aussi pour Android que pour iOS. Open source également, Aegis Authenticator pour Android est très apprécié.

Enfin, un petit conseil : nous vous recommandons de sélectionner une application dont l’accès peut être protégé par la biométrie, pour plus de sécurité.

Changer de méthode dans Twitter

Si vous avez votre application d’authentification en main, il est temps d’aller modifier le réglage Twitter. Rendez-vous d’abord dans Paramètres > Sécurité et accès au compte, puis cliquez sur Sécurité, et enfin Authentification à deux facteurs. Là, décochez la case SMS. Twitter vous demandera alors votre mot de passe pour confirmer la manipulation.

Ensuite, Twitter affiche peut-être déjà une case cochée pour « Application d’authentification ». Si c’est le cas, décochez-la, puis cochez-la à nouveau. Cette fois, un cadre s’affiche pour vous présenter la fonction.

Dans le panneau suivant, un code QR s’affiche. Avec votre application d’authentification, appuyez sur le bouton servant à ajouter une entrée – souvent un simple « + » – puis placez le code QR dans le cadre qui s’affiche alors. Et c’est tout.

Le compte Twitter est présent dans la liste et on peut tout de suite voir que le code à six chiffres est inscrit, avec sa durée de vie de 30 secondes. Dans Twitter, il faudra simplement entrer ce code pour terminer la configuration. Après quoi, Twitter vous donnera un code de secours à garder en lieu sûr en cas de perte du téléphone. Conservez-le précieusement.

Une fois cette configuration faite, toute connexion dans une nouvelle application, dans un autre navigateur ou sur un nouvel appareil réclamera ce code à six chiffres. Il suffira alors d’ouvrir l’application d’authentification, d’appuyer sur le code correspondant pour le copier, puis de le coller dans le champ dédié. Ce n’est pas tellement plus long qu’avec un SMS, et c’est nettement plus sécurisé.