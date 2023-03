Microsoft Bob, Apple At Ease : quand l'informatique devait être simpl(ist)e

[Rediffusion du Mag #3] Si vous utilisez une version récente de macOS ou Windows, l'interface que vous avez devant les yeux est probablement la même que celle n'importe quel autre Mac/PC. Si vous partagez votre ordinateur avec votre famille, ou si chacun de ses membres a son propre appareil, l'interface ne bouge pas non plus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Partons à la découverte de Bob et At Ease.

Dans les années 90, l'informatique était encore quelque chose de compliqué. Les différents systèmes d’exploitation (OS) évoluaient rapidement, et en dix ans, Microsoft est passé de MS-DOS, un système sur fond noir avec des commandes absconses, à Windows 95, qui avait pour objectif de rendre le PC vraiment grand public (voire notre magazine #1). Pendant cette période, les trois premières versions de Windows tentaient de trouver différentes voies pour l'interface graphique.

Cela peut sembler complexe à appréhender en 2021, mais à l'époque, vous pouviez apprendre l'informatique sur des PC sous Windows 3.1, utiliser un Mac à la maison et travailler sous DOS, des systèmes d'exploitation avec des logiques et des interfaces très différentes. En 2021, le problème ne se pose plus réellement : les bases de Windows 95 se retrouvent encore sous Windows 10, les PC sont bien plus courants dans les foyers et même si votre entreprise est restée sous Windows 7, vous ne devriez pas être perdu sous Windows 10.

Chez Apple, c'est assez similaire et le dernier gros changement ergonomique date du début des années 2000 avec Mac OS X. Un macOS Big Sur ou Monterey de 2021 demeure finalement proche d'un Mac OS X Jaguar de 2002, par exemple.

Ne vous inquiétez pas, nous arrivons au sujet. Imaginez un enfant qui découvre l'informatique en 1996 : il possède peut-être un vieux 386 sous DOS pour jouer à Indiana Jones et la Dernière Croisade et avec de la chance, son école a abandonné les ordinateurs Thomson du plan « Informatique pour tous » au profit de PC flambants neufs sous Windows 3.1 ou 95. Mais ce fond vert (oui, le code est #00807F, donc 50,2 % de vert), ce menu Démarrer, c'est compliqué. Ce qui nous amène à Microsoft Bob.

Microsoft Bob (sans Bobette)

Le projet a commencé sous le nom Data Wizard avant de devenir Utopia au début des années 90. Il s'agissait d'un environnement pensé pour « everyone », mais dans un sens assez précis : l'idée était de proposer une interface skeuomorphique – le mot n'existait probablement pas – pour ceux qui ne connaissaient pas l'informatique.

Dans les années 90, les PC étaient assez rares et – nous venons de le voir – le DOS ou même Windows 3.x ne sont pas des exemples d'ergonomie, de simplicité et d'intuitivité. Après une présentation par Bill Gates au CES de 1995, Utopia arrive finalement en mars 1995 sous le nom Microsoft Bob pour 100 dollars (en comparaison, la version boîte de Windows 95 valait 210 dollars) et vise à remplacer l'interface de Windows 3.x.

Vous verrez parfois qu'il ciblait aussi Windows 95 ou NT 4.0, mais ce n'était pas réellement le cas : Windows 95 est sorti plusieurs mois après (en août) et Windows NT 4.0 était essentiellement utilisé dans les entreprises et a été lancé en août 1996. Mais si Bob n'a pas été pensé pour les OS 32 bits de Microsoft, il fonctionne avec ces derniers : vous pouvez même l'installer sur Windows XP. Astuce dans ce cas : il faut ajouter C:\MSBOB dans le PATH.

Mais c'est quoi, Bob ?