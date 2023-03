Votre vie privée n’est pas leur priorité

[Rediffusion du Mag #3] Depuis l’entrée en vigueur (2016) puis en application (2018) du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) en Europe, publicitaires et éditeurs n’ont de cesse de vous le répéter, sous cette forme ou une autre : le respect de votre vie privée est leur priorité. Mais le plus souvent, cette bonne volonté affichée n’est qu’une façade servant à masquer l’envie de faire perdurer une situation où vos données personnelles sont aspirées, recoupées et exploitées afin de financer la machine du tout gratuit en ligne.

Heureusement, les choses changent petit à petit… de gré ou de force. En France, le respect de la vie privée, c’est (normalement) du sérieux. Notamment depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle a fait suite au scandale lié à la découverte du fichier SAFARI, qui entendait interconnecter les fichiers nominatifs de l’administration française. Elle a notamment donné naissance à la CNIL.

La vie privée, victime du laisser-faire

Depuis, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés veille. Elle est en cela aidée par le droit européen qui, depuis les années 90, n’a de cesse que de renforcer la protection des citoyens en la matière, avec un concept assez constant : pour traiter des données personnelles, il faut un consentement explicite.

Il a néanmoins fallu adapter les textes aux différentes pratiques et technologies, ce qui s’est parfois fait avec un certain laxisme, que l’on paie encore aujourd’hui. Par exemple, pour le dépôt de cookies servant au suivi publicitaire, la CNIL considérait dans ses recommandations de 2013 qu’un bandeau d’information suffisait, tant qu’il présentait les finalités précises et qu’il offrait « la possibilité de s'opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien présent dans le bandeau ». Pour la Commission, dans ces conditions, « la poursuite de sa navigation vaut accord ». Une erreur que l’on paiera cher et longtemps.

Car dans la majeure partie des cas, ces bandeaux ne permettaient pas de s’opposer simplement au dépôt de cookies. Parfois c’était impossible à moins de passer par des réglages du navigateur. Les sites n’attendaient pas plus le début de la navigation pour effectuer le dépôt et se moquaient bien des réserves de la CNIL sur des outils de suivi statistiques gratuits, utilisés par de grandes plateformes pour récolter des données en masse.

Ce qui devait arriver arriva, face à ce laisser-faire les internautes ont progressivement appris à se protéger : les bloqueurs de publicités et du pistage en ligne se sont multipliés (certains étaient même recommandés par la CNIL à une époque), au point d’être désormais la norme dans de nombreux navigateurs (à l’exception du premier d’entre eux, Chrome de Google).

De meilleures protections, mais un secteur qui refuse de changer