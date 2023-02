[Interview] Cosmian : le chiffrement homomorphe dans la pratique

La société française Cosmian s’est lancée il y a près de quatre ans maintenant. Elle « développe des solutions logicielles qui vont mettre à profit des techniques très avancées de chiffrement », nous explique Sandrine Murcia, CEO et cofondatrice de l’entreprise (avec Raphael Auphan et Bruno Grieder).

Le but de cette technique est de permettre « d’utiliser des données sensibles, sans avoir à les partager, à les exposer en clair ». Avec l’explosion du cloud et des besoins en traitement de données, le modèle Zero Trust a le vent en poupe. Comme son nom l’indique, il s’agit de n’accorder aucune confiance au partenaire dont on utilise les ressources informatiques (stockage, puissance de calcul, etc.). Le chiffrement homomorphe est une solution, mais pas la seule.

Sandrine Murcia nous rappelle que le plus gros obstacle est généralement d’accéder aux données protégées, car elles sont sensibles, personnelles, confidentielles, etc. Le chiffrement homomorphe permet d’assurer un certain niveau de sécurité : « si vous additionnez le chiffré de 2 et le chiffré de 3, vous aurez le chiffré de 2+3 qui est 5 ». Les données sont protégées, le résultat et tous les calculs intermédiaires aussi.

Chiffrement homomorphe ou fonctionnel

Cette technique – Fully Homomorphic Encryption ou FHE – est très intéressante lorsque « vous voulez déporter de la puissance de calcul, par exemple dans le cloud ». Vous stockez ainsi vos données chiffrées chez un hébergeur, y effectuez des calculs grâce à de gros serveurs, récupérez le résultat et le déchiffrez localement.

Cela permettrait aussi par exemple d’obtenir des devis sur des consommations énergétiques sans les dévoiler, car il s’agit de données stratégiques et/ou confidentielles pour les entreprises : « vous allez chiffrer vos données exactes de consommation électrique, les envoyer chiffrées et [le fournisseur d’énergie] va appliquer son calcul et va en ressortir un résultat chiffré. Il vous le renvoie et vous le déchiffrez ». Vous avez ainsi un devis, mais votre interlocuteur ne connait pas votre consommation.

Beaucoup de fournisseurs de services cloud (CSP) s’y intéressent, mais « ça a pas mal de limites », ajoute Sandrine Murcia. La (sur)consommation en ressources et le coût engendré sont l’un des freins les plus importants pour passer au FHE.

Ainsi, il existe « un autre type de chiffrement homomorphe que l’on utilise tout particulièrement, c’est celui développé par l’équipe du professeur David Pointcheval [directeur de recherche CNRS spécialisé dans la cryptographie, ndlr] : le chiffrement fonctionnel […]. C’est du chiffrement homomorphe, c’est du calcul sur données chiffrées, mais là vous avez un résultat en clair », nous explique la directrice de Cosmian.

Le principe est assez proche du FHE : « Je fais du calcul sur données chiffrées pour protéger mes données qui rentrent dans le calcul, mais le résultat est en clair. Pourtant, à aucun moment les données initiales ne sont déchiffrées ». Elles restent donc protégées, du moins en supposant que connaitre le résultat ne permet pas de les calculer, bien entendu.

Utiliser des données sans les partager, c’est « un peu magique »