L'IA pour attribuer des financements de recherche ?

Depuis janvier 2022, Bruno Bonnel est à la tête du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) qui gère le budget de 54 milliards d’euros du plan « France 2030 » dont le but est de financer l'industrialisation et l'innovation dans les domaines de l'énergie, l'hydrogène, l'automobile, l'aéronautique et l'espace. Une bonne partie doit financer la recherche dans ces domaines. Et le SGPI doit donc évaluer les projets de recherche pour choisir lesquels pourront obtenir des financements.

Dans une interview donnée à l'agence de presse AEF en septembre dernier, évoquant la transformation du SGPI, Bruno Bonnel imaginait pouvoir pré-évaluer les dossiers de recherche et de développement que son administration reçoit grâce à de l'intelligence artificielle : « Dans un monde idéal, et grâce à l’IA et à des algorithmes, nous pourrions par exemple imaginer presque donner une première réponse immédiate aux porteurs. C’est pourquoi nous étudions les systèmes automatisés qui font de la recherche comparative en ligne en temps réel. Je suis certain que cela peut constituer une aide à la décision pour nos jurys ».

Si les IA savent générer du baratin, elles ne savent actuellement pas évaluer le texte d'une présentation d'un projet de recherche. L'utilisation de ce genre de mécanisme de pré-sélection automatique aura donc besoin d'utiliser des critères quantitatifs d'évaluation des candidats.

Et c'est ce que questionne le sénateur Pierre Ouzoulias. Dans une question écrite à la Première Ministre, Elisabeth Borne, dont dépend directement le SGPI. Il s'appuie sur des conclusions du conseil de l'Union Européenne pour remettre en cause l'utilisation d'indicateurs quantitatifs peu parlants sur la réelle qualité du travail des chercheurs pour choisir les projets qui seront financés.

Évaluation quantitative ou qualitative ?