« Lead the future » : Orange dessine son avenir centré « sur son cœur de métier »

Après de gros changements à la tête d’Orange, le groupe dévoile son plan stratégique « Lead the future ». L’opérateur veut se recentrer sur son cœur de métier en Europe : télécoms et cyberdéfense. Une offre satellitaire sous sa marque est en préparation. Orange annonce aussi une baisse des investissements dans les années à venir.

Après 11 ans à la tête d’Orange, Stéphane Richard a laissé les rênes au début de l’année dernière. Il a pour rappel démissionné suite à sa condamnation en appel dans l’affaire de l’arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais.

Chaise musicale chez Orange

Ensuite, Christel Heydemann a pris le poste de directrice générale d’Orange le 4 avril 2022, puis elle a été rejointe quelques semaines plus tard par Jacques Aschenbroich comme président non-exécutif. La séparation des pouvoirs était sur le tapis depuis 2021 ; une situation que connait bien Orange puisque c’était déjà le cas en 2010 lorsque Stéphane Richard est arrivé comme directeur général aux côtés de Didier Lombard, président non-exécutif.

D’autres changements sont arrivés depuis. Fin 2022, Ramon Fernandez, directeur général délégué Finance, Performance et Développement, annonçait son départ d’Orange à fin du premier trimestre. Il dirige depuis huit ans les finances de l’opérateur et s’envole donc vers de nouveaux horizons. Le nom de son remplaçant n’est pas encore connu.

Il y a quelques jours seulement, c’était au tour de Jean-François Fallacher d’être nommé au poste de directeur général d'Orange France, à partir du 3 avril. Il remplacera alors Fabienne Dulac, qui occupe ce poste depuis huit ans. Cette dernière ne quitte par contre pas Orange, elle « a fait le choix de relever de nouveaux défis au sein du Groupe ».

« Lead the future », le nouveau plan stratégique d’Orange

L’opérateur a eu plusieurs changements importants à des postes clés. La semaine dernière, Orange a présenté son nouveau plan stratégique « Lead the future », dont le but est de projeter l’entreprise « dans l’avenir et capitaliser sur ses atouts qui en font un acteur unique sur le marché des télécoms », de quoi avoir une vision de cette nouvelle équipe. La société se recentre sur ses fondamentaux – les télécoms et la cybersécurité – sur trois continents : Europe, Afrique et Moyen-Orient.

En témoigne d’ailleurs la vente au début de cette année d’OCS à Canal+. Précisons que le bouquet de chaines, qui revendiquait 3 millions d’abonnés, était « endetté et en pertes » et aurait cumulé « entre 400 et 500 millions d’euros de pertes depuis son lancement », selon Les Échos. Résultat des courses, Orange aurait payé Canal+ pour qu’il rachète OCS.

Une offre satellitaire de « nouvelle génération » en préparation