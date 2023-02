Windows 11 : ces 11 trucs qui agacent encore

Le système est sorti il y a environ 18 mois, et des carences se font toujours sentir. Certaines sont d’autant plus visibles qu’elles sont des vides laissés par des fonctions supprimées. Voici une liste non exhaustive de choses qui nous agacent toujours en 2023.

Microsoft avait fortement laissé entendre que Windows 10 était un aboutissement, qu’il n’y aurait plus d’autre Windows que lui. Et effectivement, le système a inauguré une nouvelle forme de mises à jour, avec des évolutions substantielles une à deux fois par an. Mais patatras, Windows 11 fut présenté sous de nouveaux atours chatoyants. Notre avis était alors qu’il répondait à une question que personne ne s’était posée.

Deux sujets ont particulièrement crispé. D’abord, la configuration minimale exigée, qui réclamait une puce TPM 2.0, faisait l’impasse sur des processeurs pourtant pas si anciens et laissait donc sur le carreau nombre d’utilisateurs. Ensuite, le retrait de fonctions présentes dans les Windows précédents.

Dix-huit mois plus tard, le système a évolué, mais pas forcément là où on l’attendait. Nous vous proposons une liste de 11 éléments qui nous agacent encore aujourd’hui, soit parce qu’ils manquent, soit parce qu’ils sont le résultat d’un changement pas si bienvenu.

Cachez ce vieil Explorateur

Microsoft lui a ajouté des onglets avec la dernière évolution de Windows 11. Certes. Mais on est quand même loin de ce qu’on peut trouver sur macOS et plus encore dans les distributions Linux, qu’elles soient accompagnées par GNOME ou KDE.

Le meilleur moyen de s’en rendre compte est d’installer l’application tierce Files depuis le Store. Elle est payante – 8,99 euros – mais montre bien le chemin qui reste à parcourir pour le vieil Explorateur, qui n’a jamais autant paru dépassé. Il ne correspond en rien aux canons esthétiques mis en place par Windows 11, en dehors d’un vague coup de pinceaux. Files, lui, est pleinement aligné, et propose de nombreuses fonctions que n’a pas l’Explorateur.

Nous aimerions donc des fonctions supplémentaires et attendues, comme la vue en colonnes successives, de vrais choix en cas de conflits sur les noms de fichiers (il est toujours impossible de renommer quoi que ce soit lors d’une copie ou d’un déplacement), l’ajout de labels et de couleurs pour retrouver facilement les données thématiques, le déplacement d’onglets pour créer une nouvelle fenêtre, l’épinglage d’onglets pour les retrouver à chaque ouverture de l’Explorateur, etc.

L’ajout des onglets est à lui seul une preuve de cette révision à la va-vite. Comme si personne d’un peu spécialisée en UX ne s’en était rendu compte : les onglets existent dans les navigateurs depuis longtemps, avec les mêmes fonctions associées. On peut passer de Chrome à Firefox ou d’Edge à Opera (qui les a d’ailleurs inventés) et retrouver les mêmes capacités. Aujourd’hui, on attend des onglets qu’ils aient ce même fonctionnement partout.

Enfin, Explorateur n’est pas rapide. Son ouverture n’est pas instantanée, sa recherche a souvent du mal et sa réactivité laisse à désirer. Bref, un remplaçant ne serait pas du luxe.

Installation minimale et applications tierces