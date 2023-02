Chiffrement homomorphe : une idée vieille de 50 ans, qui prend « vie » depuis 10 ans

Cela fait des années que la question du chiffrement homomorphe est « dans l’air », retenant surtout l’attention des chercheurs. Il faut dire que la promesse de tels dispositifs est d’effectuer des opérations sur des données alors qu’elles sont chiffrées. On les utilise sans les connaître.

De quoi changer en profondeur la manière dont on gère les questions de vie privée. On s’approche peu à peu de systèmes réellement exploitables, expliquant un intérêt croissant de certains acteurs ces dernières années.

En mars 2021, la Darpa annonçait ainsi s’associer à Intel et Microsoft pour travailler à des systèmes exploitant ce procédé. L'été suivant, on apprenait que Facebook recrutait des chercheurs dans le domaine, dans l’espoir d’exploiter le chiffrement homomorphe pour WhatsApp, selon The Information.

Dans le même temps, le gouvernement français présentait son plan Cyber, doté de 65 millions d’euros pour la recherche. Une telle somme, « c'est beaucoup et c'est peu, ça dépend le point de vue que l'on prend », expliquait alors Gildas Avoine, professeur à l'INSA Rennes.

Un des principaux sujets concernait l’utilisation par les algorithmes de données personnelles, médicales, financières, économiques… Pouvoir les traiter avec une garantie de confidentialité est un enjeu majeur en cryptographie. C’est là que le chiffrement homomorphe entre en scène.

Afin d‘y voir clair dans ce domaine de la cryptographie, nous nous sommes entretenus avec Renaud Sirdey, directeur de recherche au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et spécialiste de la cryptographie (homomorphe) depuis plusieurs années.

Le chiffrement homomorphe expliqué simplement

Il commence par nous rappeler que « le chiffrement homomorphe, avant toute chose, ce sont des cryptosystèmes ». Ce terme est utilisé pour désigner un ensemble cryptographique, qui comprend aussi bien les messages chiffrés, en clair, les algorithmes et les clés de (dé)chiffrement associées.

La robustesse d’un cryptosystème s’appuie – et se démontre – avec les mathématiques. En effet, l’attaquer revient à s’attaquer à « la résolution d’un problème mathématique conjecturé comme étant difficile ». Et quand on parle de difficulté dans le cas présent, cela se traduit dans la pratique par un temps quasi infini – ou en tout cas très long (en milliers, voire milliards d’années) – pour en venir à bout, même avec les supercalculateurs actuels.

Généralement, pour effectuer un traitement sur des données chiffrées, par exemple pour modifier un texte ou retoucher une photo, il faut commencer par les déchiffrer. Ce n’est plus le cas avec le chiffrement homomorphe, qui consiste à « prendre deux éléments chiffrés et leur appliquer un opérateur qui produit un nouveau chiffré ». Il n’y a pas besoin de déchiffrer les messages, ni donc de les connaître, pour effectuer des calculs.

C’est le point essentiel : « lorsqu'on fait du chiffrement homomorphe, tout produit dérivé des chiffrés d'entrées est également scellé sous le cryptosystème », y compris les résultats intermédiaires, nous précise Renaud Sirdey.

Les données chiffrées peuvent ainsi être confiées à un tiers (un service cloud par exemple) sans avoir besoin de lui accorder la moindre confiance puisqu’il ne peut pas accéder aux informations en clair. Pour déchiffrer les données, les calculs intermédiaires ou bien le résultat, il faut avoir la clé.

On dispose ainsi d’opérateurs homomorphes permettant d’effectuer des additions et des multiplications, ce qui implique qu’« il n’y a pas de restriction de principe » sur les usages que l’on peut en tirer. En effet, n’importe quel algorithme mathématique peut se résumer à une suite d’additions et de multiplications. Voici pour la théorie, dans la pratique ce n’est pas forcément aussi simple…

En effet, une des principales difficultés est « que ces opérateurs d’addition et de multiplication homomorphes ont des structures mathématiques radicalement différentes d’une simple addition/multiplication ». Elles sont beaucoup plus complexes à réaliser… et c’est peu de le dire.

De plus, ces opérateurs homomorphes « vont avoir un coût [en termes de performances, ndlr], et ce coût computationnel supplémentaire est vraiment très loin d’être négligeable ». Il est donc essentiel de réussir à minimiser cet impact. C’est ce qui explique qu’entre l’idée du chiffrement homomorphe et les premières percées « pratiques », il s'est écoulé des dizaines d’années.

1978 : « naissance » du chiffrement homomorphe