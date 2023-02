Apple : des mises à jour pour colmater une faille critique déjà exploitée

Quand Apple lance des mises à jour mineures ne contenant que des correctifs de sécurité, c’est qu’il ne faut pas attendre. iOS, iPadOS, macOS, watchOS et Safari ont tous reçu une nouvelle version hier soir, corrigeant deux ou trois failles selon les cas.

Dans iOS et iPad 16.3.1, on trouve deux correctifs. La première faille, CVE-2023-23514, peut permettre l’exécution de code arbitraire avec des privilèges noyau. Elle a été découverte par Xinru Chi du Pango Lab et Ned Williamson du Google Project Zero. Le niveau de risque est considéré comme faible. Mais c’est surtout la deuxième qui retient l’attention.