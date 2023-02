IA : les robots conversationnels vont-ils cannibaliser les moteurs de recherche ? 

L'arrivée annoncée de ChatGPT dans Bing, et de Bard dans Google, soulève de nombreuses inquiétudes, allant de la chute possible de la fréquentation des sites web, et donc de leur monétisation, à la disparition du SEO, en passant par l'instrumentalisation de ces « générateurs de baratin », voire à « la fin du web tel que nous le connaissons ».