La CNIL se saisit du dossier de la vidéosurveillance dans les chambres d'EHPAD

Alors que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont sous tous les regards depuis l'affaire Orpéa et la sortie du livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, la CNIL va se positionner sur l’installation de dispositifs de vidéosurveillance dans les chambres des résidents de ces établissements.

Il y a un an, Victor Castanet publiait son livre « Les Fossoyeurs » dénonçant les pratiques de maltraitances ayant lieu au sein de certains EHPAD. Le géant du domaine Orpéa a depuis été épinglé et la Caisse des dépôts est en train d'en prendre le contrôle.

Avant même la sortie de ce livre, les entourages de certains résidents d'EHPAD ont eu recours à des caméras de surveillance, placées dans la chambre de leurs proches, dans le but de montrer et de prouver la maltraitance dont ceux-ci faisaient l'objet. Certains établissements se posent des questions sur la possibilité, pour eux, de faire de même.

La CNIL explique avoir été saisie de plusieurs demandes de conseils sur l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les chambres de résidents d'EHPAD. L'autorité administrative a rédigé un projet de recommandation [PDF] sur le sujet et lance une consultation à son propos, à l'intention des organismes, mais aussi des particuliers.

Dans ce projet de recommandation, l'autorité restreint le sujet aux seuls dispositifs de vidéosurveillance mis en place par les EHPAD et non par les proches des résidents : « Seul l’établissement peut en principe mettre en place le dispositif, afin que celui-ci soit le plus respectueux des droits et libertés de chacun » affirme-t-elle.

EHPAD, lieux de vies privées