Comment se construit la confiance dans un logiciel de génération automatique de code ?

De plus en plus de logiciels de génération automatique de code émergent. Mais comment et pourquoi des développeurs décident de leur faire confiance, ou non ?

Avec l'avènement de grands modèles de langage comme le fameux GPT3.5 utilisé par ChatGPT, un nombre croissant de logiciels de génération automatique de code – Copilot de Github, CodeT5 de SaleForce, AlphaCode de DeepMind ou encore PolyCoder de l'Université Carnegie Mellon University – sont apparus comme de nouveaux outils proposés aux développeurs pour accélérer leur productivité. Ces logiciels s'adaptent au projet en cours en analysant le code déjà écrit pour proposer du code adapté.

Mais pour choisir l'un d'entre eux, les développeurs doivent leur accorder leur confiance. Comment un outil de ce type acquiert une confiance suffisamment forte pour être adopté par des ingénieurs dont les projets sont parfois très critiques ?

En 2021, David Gray Widder, chercheur de l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, et ses collègues ont présenté à la conférence scientifique CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, une étude se penchant sur la question. Cette recherche peut permettre d'avoir une grille d'analyse plus objective des qualités et défauts de ce genre de logiciels.

Une étude ethnographique à la NASA