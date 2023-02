En 2022, les start-ups de l’IA éthique ont levé plus d'un milliard de dollars

Qui sont les entreprises qui travaillent à rendre l’intelligence artificielle plus éthique ? Sur quoi travaillent-elles, exactement ? L’ingénieur Abhinav Raghunathan a décidé de les recenser pour pouvoir répondre à ces questions.

En 2022, 55 entreprises spécialisées dans des domaines relevant de l’éthique de l’intelligence artificielle (IA) ont levé plus d’un milliard de dollars, le plus souvent en série A. Tel est le constat dressé par l’Ethical AI Database(EAIDB), la base de données de l’intelligence artificielle, un projet porté par l’ingénieur et data scientist Abhinav Raghunathan.

« L’éthique est une question importante, mais elle reste très sous-représentée dans le milieu de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine ». Tout juste sorti d’un master à l’Université de Pennsylvanie, Abhinav Raghunathan a décidé de s’attaquer au problème en créant, début 2022, un suivi des entreprises spécialisées dans l’une ou l’autre des applications des réflexions éthiques dans le domaine de l’IA.

Et le secteur est dynamique : d’une édition à l’autre, Abhinav Raghunathan passe beaucoup de temps à discuter avec des entrepreneurs, des investisseurs, et à découvrir de nouveaux projets. Entre la première édition de son rapport, au deuxième semestre 2022, et celle de janvier 2023, le nombre d’entreprises répertoriées a grimpé de 45 % pour passer de 148 à 215 entreprises.