elementary OS 7 : de réelles évolutions, des critiques identiques

elementary OS était initialement un simple pack d’icônes pour GNOME, que Canonical a d’ailleurs repris comme base de travail pour ses icônes Humanity. L’autrice du pack, Danielle Foré, également développeuse, se lance alors dans la création d’une nouvelle distribution avec d’autres. Les règles sont posées : un système aussi simple que possible et des canons ergonomiques absolus.

Aujourd’hui, elementary OS reçoit une nouvelle version majeure tous les deux ans. Ce rythme n’est pas un hasard : le système est basé sur Ubuntu LTS. À Ubuntu 22.04 sorti en avril 2022 succède donc elementary OS 7, qui en reprend pratiquement toute la base technique. À cela viennent s’ajouter de nouvelles fonctions un peu partout.

Base technique : le grand saut

En deux ans, les évolutions ont été nombreuses, avec la parution de quatre versions d’Ubuntu. elementary OS 7 reprend l’ensemble, auquel vient s’ajouter le noyau Linux 5.15. On ne refera pas l’inventaire de toutes les nouveautés, mais ces deux changements permettront à eux seuls de s’installer sur un plus grand nombre de machines, avec une meilleure reconnaissance du matériel et une gestion améliorée de l’énergie. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point.

Avec ce gros changement en vient un autre : la transition vers Gtk4. Comme de nombreuses distributions, elementary OS modernise ses interfaces avec ce kit d'outils, aboutissant à des applications dont le contenu est pleinement « responsive ». En d’autres termes, ce que contient la fenêtre s’adapte beaucoup mieux à la taille disponible de l’écran, surtout quand la place vient à manquer. C'est particulièrement visible dans le Centre d'applications.