Plutôt que de climatiser ses serveurs, Neutral-IT fournit du chauffage

Comment construire des serveurs écologiquement responsables ? Que faire de la chaleur que les machines dégagent lorsqu’elles tournent ? Voilà dix ans que Christophe Perron travaille sur la question. Après sa première entreprise, Stimergy, l’entrepreneur a fondé Neutral-IT, en 2019. Le principe : proposer, d’un côté, des « chaudières numériques » à des collectivités pour chauffer leur eau sanitaire, et, de l’autre, l’hébergement web et les machines virtuelles qui, en sollicitant les serveurs, émettront les calories de chaleur nécessaire.

Pour être précise, les serveurs de Neutral-IT servent à des fonctions de préchauffage. « La gestion de la partie production, c’est un autre métier, ce sont les chauffagistes qui s’en occupent » explique Christophe Perron. Cette répartition du travail permet aussi de pallier les nécessaires évolutions de production, qui font varier la chaleur produite en fonction du nombre de clients de la partie numérique, du type de sollicitations portées sur les processeurs, etc.

« En gros, on peut envisager le fonctionnement de notre système comme celui du solaire thermique, mais en version informatique » : selon les périodes, les serveurs dégageront plus ou moins de chauffage et les besoins restants seront complétés par les chaudières classiques dont est équipé chaque bâtiment. Cela permet aussi d’assurer les éventuelles opérations de maintenance sur les serveurs sans que cela ait d’impact sur l’eau chaude rendue disponible aux habitants.

Dans la chaufferie que nous visitons, dans un bâtiment d’Arcueil qui compte une trentaine de logements, « on assure un peu plus de la moitié du chauffage de l’eau, cet hiver. » Sur les six premières semaines de 2023, Neutral-IT a déjà fourni l’équivalent de 14 MWh de chaleur. En moyenne, précise son fondateur, « on produit entre 30 et 60 % du chauffage de l’eau », en fonction de la taille du bâtiment et de la saison.

Réemploi de la chaleur dégagée par les processeurs

Le système de Neutral-IT est relativement simple à comprendre : les serveurs sont plongés dans un bain d’huile, liquide caloporteur « quatre fois plus efficace que l’air », précise Christophe Perron. Ceci permet à l’entreprise de récupérer 96 % de la chaleur émise pour l’envoyer dans les tuyaux qui s’échappent de la baie, vers un ballon de préchauffage.

D’une quinzaine de degré à température ambiante, l’eau grimpe ainsi autour de 45 °C avant d’être transférée à la chaudière de production. L’intérêt, du système est double : cela sert aux usagers, et cela évite au fournisseur de services d’investir dans des systèmes de climatisation. Dans un data center classique, ce poste peut représenter jusqu’à 30 ou 40 % des dépenses énergétiques, rappelait Scaleway en 2020. « Pour nous, ça représente de grosses économies d’électricité », confirme Christophe Perron.

La question du refroidissement du matériel informatique impose tout de même quelques conditions supplémentaires, en particulier sur les lieux où les « chaudières numériques » de Neutral-IT peuvent être installés. Que le bâtiment soit neuf ou ancien, cela importe peu, tant qu’un espace est disponible pour disposer les serveurs, les raccorder au système de chauffage et pouvoir évacuer la chaleur en cas de surproduction.

« Dans ces cas-là, en général, on évacue vers les parkings, explique Christophe Perron. Il y a certains bâtiments avec lesquels on ne peut pas travailler, car ils nous obligeraient à évacuer vers l’extérieur », ce qui poserait des enjeux techniques supplémentaires, pour éviter que la tuyauterie ne souffre en cas d’épisodes de gel, notamment.

Réduction des coûts d’infrastructure pour des prix d’hébergement abordables