Backblaze : 2 906 SSD en service fin 2022, bilan des 25 pannes

Comme toujours, la société utilise une méthode de calcul maison qui se veut plus « juste » qu'un simple pourcentage du nombre de pannes. Elle prend en effet en compte la durée de fonctionnement sur chaque période et parle d’un « taux de panne annualisé », ou AFR (Annualized Failure Rate), pour chaque référence de SSD.

AFR, Drive Days... : session rattrapage

Cela permet ainsi de faire la différence entre des SSD arrivés récemment et d'autres qui résistent pendant des années avant de rendre l'âme. L'AFR (un pourcentage) se calcule avec la formule suivante :

100 * (nombre de pannes / (jours cumulés de fonctionnement / 366))

Les jours cumulés de fonctionnement (ou Drive Days) correspondent à l'addition du nombre de jours de fonctionnement de chaque SSD d'une même référence. Ainsi, si 100 SSD ont fonctionné pendant 100 jours, cela donne 10 000 Drive Days (100 x 100). De même, 100 SSD en service durant 50 jours et 100 autres sur 200 jours (tous de la même série) donneront un Drive Days de 25 000 (5 000 + 20 000).

Sept références sans la moindre panne

Fin 2022, 2 906 SSD étaient utilisés dans les datacenters. L'entreprise reconnait que cela « représentent un nombre relativement restreint de périphériques sur lesquels effectuer une analyse et, bien que ce nombre conduise à des intervalles de confiance plus grands que souhaité, c'est un bon début ». Au même moment, Backblaze revendiquait plus de 230 000 HDD en service (stockage et boot confondus).

Sur les 2 906 SSD en service, l'entreprise annonce 934 000 Drive Days pour 25 pannes, soit un AFR de 0,98 %. C'est un peu mieux qu'en 2021 où le taux AFR était à 1,05 % (627 000 Drive Days pour 18 pannes) et qu'en 2020 avec 0,39 % (281 000 Drive Days pour 3 pannes).

Sept références de SSD ont un taux AFR à 0 %, signifiant qu'aucune panne n'a eu lieu l'année dernière. Par contre, six d'entre elles affichent « un nombre limité de Drive Days (moins de 10 000), ce qui signifie qu'il n'y a pas suffisamment de données pour faire une projection fiable sur les taux de pannes pour ces modèles de disque ». Comme sur les disques durs et de manière générale en statistiques, plus l'échantillon est grand, plus la marge d'erreur est faible.

C'est par exemple le cas des WD Blue SA510 de 250 Go qui ne sont que trois et installés pour un total de 102 Drive Days au cours des dernières années. Alors certes, l'AFR est à 0 %, mais l'intervalle de confiance oscille entre 0 et 1 320 %, ce qui est tout sauf significatif.

Les SSD Dell BOSS VD ne flanchent pas depuis des années