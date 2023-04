Comment profiter d’une connexion à 2,5 Gb/s ou 10 Gb/s sur son ordinateur ?

Les quatre opérateurs proposent des box et abonnements avec plus de 1 Gb/s en téléchargement. On vous explique les différences entre les offres et la manière d’en profiter sur votre ordinateur. N’allez pas croire qu’il faut débourser des centaines d’euros : on peut passer à 2,5 Gb/s pour une trentaine d’euros seulement.

Dans un précédent article, nous avons récemment évoqué la folle évolution de l’Ethernet, désormais capable d’atteindre des débits de plusieurs centaines de Gb/s. Chez le grand public, 1 Gb/s est très (trop) souvent la norme, mais le Multi-GIG – 2,5 et 5 Gb/s – ainsi que le 10 Gb/s commencent (doucement) à se démocratiser… encore faut-il disposer du matériel nécessaire pour en profiter.

Le Multi-GIG chez les quatre gros fournisseurs d’accès à Internet

Commençons par un tour d’horizon chez les opérateurs. La Livebox 6 d’Orange propose un port réseau à 2,5 Gb/s, avec un accès à Internet jusqu’à 2 Gb/s si vous souscrivez à Livebox Max à 37,99 euros par mois pendant un an (engagement d’un an) puis 55,99 euros par mois. Notez que Livebox Up propose aussi jusqu’à 2 Gb/s, mais avec une Livebox 5 qui ne dispose que de ports à 1 Gb/s, il s’agit donc de 2 Gb/s « partagés » sans possibilité d’avoir 2 Gb/s sur un seul port.

Avec sa Bbox Wi-Fi 6(E), Bouygues Telecom propose un port Ethernet (RJ45) à 10 Gb/s, mais avec un accès à Internet à 2 Gb/s maximum. Il faut pour cela souscrire à Bbox Ultym à 30,99 euros par mois pendant un an (engagement d’un an) puis 50,99 euros.

La Box 8X de SFR dispose d’un emplacement SFP+ et le FAI propose gratuitement un module permettant d’obtenir un port RJ45 à 10 Gb/s. La marque au carré rouge grimpe jusqu’à 8 Gb/s pour certains de ses clients éligibles à la fibre optique. Comptez 33,99 euros par mois pendant un an (engagement d’un an) et 46,99 euros ensuite.

Terminons avec Free qui est sans aucun doute le fournisseur d’accès le plus en avance sur ce point. Dans son catalogue, on retrouve en effet la Freebox Pop avec un port Ethernet à 2,5 Gb/s, et un accès à Internet jusqu’à 5 Gb/s. La Freebox Pop est à 29,99 euros par mois pendant un an, puis 39,99 euros (sans engagement).

De son côté, la Freebox Delta dispose d’une cage SFP+ (10 Gb/s) et un accès à Internet jusqu’à 8 Gb/s. Comptez cette fois-ci 39,99 euros par mois durant un an, puis 49,99 euros par mois, là encore sans engagement.

Ajouter du 2,5 ou du 10 Gb/s sur son ordinateur