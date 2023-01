QSW-M2106 : des switchs QNAP 6x 2,5 Gb/s et 4x 10 Gb/s, administrables (L2), rackables et PoE++

Fin 2020, QNAP présentait sa gamme de switchs administrables (L2) QSW-M2108. Ils proposent dix ports : 2 à 10 Gb/s et huit à 2,5 Gb/s. Nous avions déjà expliqué les différences entre les QSW-M2108-2S/2C dans cette actualité.

Le fabricant a ensuite décliné sa gamme avec les QSW-2104 (non manageables) équipés de six ports cette fois-ci. On retrouve toujours deux ports à 10 Gb/s (SFP+ ou RJ45 suivant les références 2S et 2T respectivement) et quatre autres à 2,5 Gb/s. Généralement vendus entre 150 et 200 euros, ils ont de quoi séduire les particuliers qui veulent profiter du multi-Gig.

Les M2104 et M2108 ont toutefois le même souci : la présence de deux ports à 10 Gb/s seulement, limitant le nombre de machines que l’on peut brancher avec un tel débit. C’est là qu’entrent en jeu les nouveaux M2106 avec dix ports, mais surtout quatre à 10 Gb/s.

QSW-M2106-4C/4S : 4x 10 Gb/s et 6x 2,5 Gb/s