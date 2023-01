Pour remplacer iTunes, Apple lance ses préversions de Music, TV et Devices sur Windows 11

Quand Apple a lancé macOS Catalina en 2019, les utilisateurs ont pu découvrir, parmi ses nouveautés, trois nouvelles applications : Music, TV et Podcasts. Leur naissance signifiait l’extinction d’iTunes sur cette plateforme.

La mort d’iTunes ne faisait plus doute depuis des années. Son interface semblait franchement datée et ses performances étaient régulièrement critiquées. Apple a choisi l’éclatement : plutôt qu’une application gérant tous les contenus audio-vidéo et les appareils, l’éditeur a lancé une application dédiée à chaque utilisation. Music s’occupait de la musique, tant locale qu’à travers l’abonnement de streaming, TV faisait la même chose pour les vidéos (avec tv+), et Podcasts s’occupait… des podcasts.

Quant à la gestion des appareils, elle était directement intégrée au Finder. Plus besoin donc de lancer une application particulière pour accéder aux fonctions de sauvegarde locale, de déplacement de documents ou de restauration.

Cependant, c’était la situation pour macOS, et encore pour une partie des personnes sur Mac, car tous n’ont pas eu droit à Catalina. Sur Windows, iTunes était encore là, sans plan de remplacement. Puis, dans le courant de l’année dernière, Apple a annoncé que des applications arriveraient sur Xbox et Windows. Les mêmes que sur macOS ? Précisément et, encore une fois, pas pour tout le monde.

Trois applications dans un bateau