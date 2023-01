Cookies : TikTok demandait un rappel à l’ordre, la CNIL sanctionne de 5 millions d'euros

TikTok Irlande et TikTok UK ont reçu chacune une amende de 2,5 millions d'euros pour un manque d'information sur les cookies utilisés sur le site web du service et l'asymétrie de présentation entre la possibilité de les accepter et celle de les refuser. Cette sanction de la CNIL s'ajoute aux différents déboires actuels du réseau social en Europe.