Smartphones : les petits conseils de l'Arcep pour limiter sa consommation énergétique

Il ne s’agit désormais plus de simple conscience écologique et environnementale. Comme tant d’autres domaines, la consommation d’énergie frappe au portefeuille, nourrie par une chaîne de plusieurs facteurs, crise sanitaire et guerre en Ukraine compris.

On voit émerger depuis quelque temps un mouvement de fond posant des questions sur les manières de faire baisser sa consommation d’énergie – par énergie, on entend le plus souvent électricité – ou sur l'utilité du développement de nouvelles technologies. La thématique centrale semble à présent posée : est-il nécessaire d’aller plus loin ? C’était l’essence des interrogations du CNRS en décembre.

Cette évolution commence à se ressentir jusque dans les composants informatiques, une partie grandissante du public n’étant plus disposée à acheter n’importe quelle pièce sur laquelle un effort n’a pas été fait. Il existe par exemple un écart énorme d’efficacité énergétique entre les puces M1/M2 d’Apple et ce que proposent AMD et Intel. Ce n’est plus tant la quête des performances maximales qui importe pour certaines personnes, que les meilleures performances pour quelques dizaines de watts.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant de voir Microsoft accélérer – enfin – ses travaux sur le support des puces ARM, comme on a pu le voir sur sa dernière Surface Pro, vendue pour la première fois avec une option ARM. Dans ce domaine, l’éditeur a encore tout à prouver, car les performances en émulation sont médiocres. Signe que les temps changent, l’entreprise a lancé un kit de développement ARM, que beaucoup connaissent encore par son nom de code, Volterra.

L’Arcep, dont c’est l’un des sujets de prédilection, revient donc encore une fois sur la consommation des équipements, surtout dans le cadre de l’utilisation des services en ligne. La plupart des conseils donnés sont connus, mais témoignent d’une intensification de cette communication.

Privilégier les connexions internet fixe