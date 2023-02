Quels risques pose une fuite de données bancaires ?

Les risques financiers existent pour les propriétaires des comptes bancaires mais ils sont vraiment problématiques seulement en cas d'usurpation d'identité. Sinon, c'est le plus souvent pour la banque que ça pose problème... ce qui ne signifie pas qu'il faut les traiter avec légèreté.

En novembre, l’agence d’intérim Adecco était victime d’un piratage. Parmi les données fuitées, des séries d’information contenant noms, prénoms, adresses e-mails et coordonnées bancaires. Rapidement, des centaines d’intérimaires se sont vus prélever frauduleusement 49,85 euros sur leurs comptes bancaires.

Piratage Adecco : des données personnelles et bancaires (IBAN) dans la nature

Mais si c’est l’IBAN seul qui s’échappe dans la nature ? Ou les seules informations de la carte bancaire ? Quels sont les risques, exactement, que provoque une potentielle fuite d’informations bancaires ? Pour l’avocate Hélène Lebon, il faut bien voir que ce type de données est « mieux protégé, techniquement et légalement, que beaucoup d’autres. Elles sont mieux protégées que des données de santé par exemple ».

Par essence, les banques sont habituées à veiller sur des éléments sensibles : protéger les fonds de leurs clients est le cœur de leur activité. Le problème, continue l’avocate, est « qu’on ne s’en rend pas forcément compte, mais nos données bancaires se retrouvent dans énormément d’endroits. Dès que l’on accepte le prélèvement automatique pour des factures d’électricité ou de gaz, on leur soumet nos IBAN. On les envoie aussi à nos employeurs, à différentes entreprises et prestataires, aux impôts, à la CAF, etc… »

Or, il est impossible de s’assurer de la sécurité de tous ces interlocuteurs. Pour pallier cette fragilité, la loi se fait très protectrice de l’usager, indique Hélène Lebon. Le code monétaire et financier, par exemple, « laisse un très long délai au client pour contester un paiement à distance ». Selon l’article L133-4 du code en question, l’usage a treize mois pour signaler à son prestataire de paiement l’existence d’une opération non autorisée. Sauf suspicion de réclamation indue, celui-ci est alors sommé de rembourser le montant débité.

Des risques qui varient avec le type de données