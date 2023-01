Sécurité informatique : un œil dans le rétro 2022, le pied sur l’accélérateur en 2023

Tous les ans c’est la même chose : on a droit à une carte de Voeu et aux prédictions alarmistes de nos vendeurs de solutions de sécurité informatique : équipez-vous, qu’ils disent ! Il y en a bien quelques-uns parmi eux qui poussent (ou ont poussé) l’exercice jusqu’à vérifier a posteriori leurs prédictions, mais la plupart préfèrent s’en tenir aux chiffres de leurs ventes. Alors voici, en exclusivité pour Next INpact, la synthèse ultime pour 2023 : ça ne va pas s’arranger.

Retour en 2022 avec le Gartner

Prenons un exemple au hasard (presque), le Gartner. Bien que cet organisme ne soit pas spécialisé dans la sécurité informatique, il fait référence (avec le Forrester) dans le domaine informatique. Regardons ses prédictions de (début) 2022 pour l’année 2022 (sans forcément reprendre la structuration du document initial).

Les gouvernements vont accentuer la pression sur la régulation des données personnelles.

Le RGPD était déjà en vigueur, mais d’autres pays ont emboité le pas à ce règlement. Notons au passage l’excellente carte de la CNIL pour comparer le niveau de protection de ces données, à l’aune de l’invalidation du Privacy Shield et du Safe Harbor. Fin 2021, la Chine a également emboité le pas à l’Europe (même s’il y a quelques nuances par rapport au RGPD), tout comme la Californie en 2018, donc forcément cela influe aussi sur les prévisions.

D’ici 2025, 80 % des entreprises utiliseront des solutions SSE.

Comme moi, vous ignorez totalement ce que sont les solutions SSE, je venais à peine de me familiariser avec les « sassi » (SASE). Comme Netskope l’explique, une solution SASE permet grosso modo d’accéder au cloud… via le cloud. Mais de façon sécurisée. En clair, comme il devient de plus en plus complexe de sécuriser ses accès au cloud par soi-même, on fait appel à un service externe de cloud. Une solution SASE est architecturée en deux parties :