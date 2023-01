Europe : les organismes publics devront partager gratuitement de nouvelles données

Le 21 décembre dernier, la Commission européenne a publié un règlement d'exécution établissant une liste d'ensembles de données qualifiées « de forte valeur » que les organismes publics vont devoir partager gratuitement.

Cinq grands ensembles sont concernés par cette liste : le géospatial, l'observation de la terre et l'environnement, les données météorologiques, certaines statistiques globales sur les pays (allant de la production industrielle jusqu'à la fécondité en passant par l'emploi), certaines informations sur les entreprises et leur propriété, et enfin la « mobilité », et plus concrètement les réseaux de transport.

Ce règlement va entrer en vigueur le 10 janvier prochain et sera applicable 16 mois après, soit le 10 avril 2024.

Une bonne partie de ces données sont, en fait, des données qui étaient de plus en plus partagées au sein de l'Union européenne puisque la directive Inspire de 2007 exigeait déjà aux autorités publiques de rendre ces données accessibles au public et de les partager entre elles.

Mais ce nouveau règlement, qui fait suite à la directive de 2019 sur les données ouvertes, impose la gratuité des données et des conditions de mise à disposition nouvelles et plus pratiques.

Prolonger l'inspiration