Le radiotélescope géant ALMA paralysé pendant 48 jours après une cyberattaque

2022 était marquée par un nombre très important de cyberattaques, dans tous les domaines. En France, les hôpitaux et collectivités étaient une cible importante des rançongiciels. Les sociétés privées ne sont pas en reste avec Adecco, Thales et Viasat pour ne citer que ces deux exemples. Les attaques étaient bien trop nombreuses pour en dresser une liste à la Prévert.

Pour Patrick Chaize, sénateur et président de l’Avicca (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel), ces éléments s’inscrivent dans un mouvement global : « il y a trop de similitudes, trop d'attaques, en France comme à l'étranger, de collectivités et d'équipements publics dont on sait bien qu'aucun ne paiera jamais de rançon, pour ne pas y voir une offensive généralisée et durable contre notre souveraineté et le bon fonctionnement de nos institutions ».

Une autre institution a fait les frais d’une cyberattaque ces dernières semaines : l’ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ou grand réseau d'antennes millimétrique/submillimétrique de l'Atacama), un radiotélescope géant installé au nord du Chili et gérer par une coalition européenne, américaine et japonaise.

ALMA aux arrêts et site web inaccessible suite à une cyberattaque