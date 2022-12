Netflix, le prochain maitre du jeu ?

Dans un rapport adressé à ses actionnaires en 2019, Reed Hastings déclare « nous sommes en compétition avec Fortnite plus qu’avec HBO. Lorsque YouTube est tombé en panne pendant quelques minutes en octobre, le nombre de spectateurs et d’inscriptions a augmenté de façon spectaculaire ».

Le géant américain ne cherche pourtant pas de temps de cerveau disponible comme le formulait avec tant de bienveillance en 2004 Patrick Le Lay, patron de TF1. Il est davantage question d’acquisition, de rétention et de temporalité. L’équation, simple à comprendre, s’avère difficile à résoudre : les séries prennent parfois des années à émerger, une seule journée à être « bingée » (pour les plus acharnés) et il ne faut pas plus de quelques secondes pour se désabonner. Et contrairement à un service de streaming audio sur lequel vous revenez régulièrement pour écouter les mêmes morceaux, le robinet de la vidéo peut se tarir.

À l’aube de 2023, il est toujours question de nous garder captifs, mais quelques trublions sont en plus venus perturber les plans de Reed Hastings. Faisons un point rapide.

Disney+ arrive sur le marché avec la finesse d’un Wookie dans un magasin de sabre laser. Malgré des tarifs agressifs (pour essayer de capter un maximum de clients rapidement), des licences prestigieuses et plus de 220 millions d’abonnés si l’on inclut HULU et ESPN+, la firme aux grandes oreilles affiche une perte de 1,47 milliard de dollars au mois de novembre, lance un plan de licenciement et une hausse du prix de l’abonnement ; démontrant ainsi qu’il n’est pas si simple de se faire une place et de la maintenir sur ce marché !

Le poids de Prime Vidéo reste plus compliqué à évaluer, puisque l’abonnement est compris dans une foultitude d’autres services Amazon. Il suffit de jeter un œil sur ce catalogue de plus en plus étoffé, ou se rappeler du milliard de dollars de budget des Anneaux de Pouvoirs pour comprendre qu’Amazon est un peu plus qu’un caillou dans la chaussure de Netflix. Il serait d’ailleurs le nouveau leader de la SVOD aux États unis selon Parks Associates.

En queue de peloton, Apple TV n’est pas à considérer comme quantité négligeable puisque son catalogue restreint, mais qualitatif, fait chaque année sensation aux Grammy Awards. Le service s’inscrit de plus dans l’écosystème à la pomme incluant à la fois le succès de ses produits et une offre intéressante avec Music et iCloud, un avantage dont ne peut se targuer Reed Hastings.

En somme, Netflix n’est plus le seul mastodonte sur le marché, et s’il cherche de nouveaux moyens d’engranger des revenus en maniant le bâton – arrêt du partage de compte, publicité dans une nouvelle offre d’abonnement –, il sait aussi appâter avec quelques carottes, notamment le jeu vidéo. Ne prêtez pas de mauvaise intention à cette métaphore, cette carotte très appétissante se destine bien à nos papilles, et Netflix nous concocte un plat trois étoiles.

La recette du succès