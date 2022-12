Le CNRS se demande pourquoi l’exploitation des réseaux 5G « s’avère finalement aussi coûteuse en énergie »

Dans la bouche des opérateurs, la 5G est synonyme de hausse des performances et d’économie d’énergie. C’est en théorie vrai, mais l’augmentation des débits et les nouveaux usages qui en découlent finissent par alourdir la facture, explique le CNRS. Le Centre rappelle que l’apparition d’une nouvelle technologie permet aussi de relancer les ventes de smartphones.

Il y a quelques jours, nous étions revenus sur la participation du GDS EcoInfo (un groupement de service du CNRS) à la consultation publique de l’Arcep sur le futur des réseaux mobiles. Il y était notamment question d’une classification et limitation des usages afin de réduire l’empreinte écologique des réseaux mobiles.

Le CNRS n’en reste pas là et, il y a quelques semaines, a publié un article dans son Journal avec une question en trame de fond : « La 5G est-elle soluble dans la sobriété ? ». La réponse n’est pas binaire, mais il est dans tous les cas trop tard pour agir sur cette technologie finalisée depuis des années.

En France, les réseaux 5G sont pour rappel en cours de déploiement par les quatre opérateurs nationaux et, en plus de débits décuplés et d’une latence en baisse, cette nouvelle technologie promet de baisser la consommation énergétique par rapport à la 4G… mais le diable peut se cacher dans les détails.

Le CNRS rappelle que, « si l’on en croit les opérateurs, le déploiement de la 5G apportera une amélioration phénoménale de la qualité de service et des performances sur les réseaux sans fil ». Qu’en disent justement les opérateurs français ?

Orange : la 5G utilisera « 10 fois moins d’énergie à horizon 2025 »