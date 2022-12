Empreinte environnementale du numérique : la « décision » de l’Arcep pour enrichir son enquête

L’Arcep a publié sa décision « relative à la mise en place d’une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux ». Nous l’avons comparée au projet dévoilé cet été. Quels sont les changements et que faut-il en retenir ?

En juillet, l’Arcep lançait une consultation publique sur un projet de décision destinée à élargir son périmètre de collecte des données environnementales, dans le but d’enrichir son enquête « Pour un numérique soutenable ».

L’Arcep en mode « enlarge your périmètre »

Le régulateur souhaitait pouvoir ratisser bien plus large que les opérateurs et fournisseurs d’accès à internet en élargissant son périmètre « aux terminaux – téléviseurs, ordinateurs, smartphones, écrans d’ordinateur, tablettes –, aux centres de données, et à la consommation électrique des box et décodeursa». Nous avions déjà analysé ce projet dans une précédente actualité, nous ne reviendrons pas sur tous les détails de ce projet.

Le régulateur passe désormais la seconde : « suite à sa consultation publique, l’Arcep publie la décision visant à enrichir son enquête "Pour un numérique soutenable" ». Cette décision n°2022-2149 se trouve par ici et son arrêté d’homologation au Journal officiel a été mis en ligne le 21 décembre.

Nous avons comparé le projet et la décision finale afin de mettre en avant les principales différences. Dans l’ensemble, le projet reste le même, mais plusieurs détails ont été modifiés et des précisions sont apportées. Par contre, le cas des « futures collectes de données environnementales » disparait de la décision finale.

La nouvelle Annexe A pour les fabricants d’équipements terminaux