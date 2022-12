Retraite pour InSight, la mission d'étude de la structure interne de Mars

La NASA a mis fin mercredi à la mission martienne InSight arrivée en 2018, avec un sismomètre et une sonde pour étudier la chaleur provenant du cœur de la planète. Retour sur ces quatre années de mission, parsemées de difficultés et de découvertes.

Lundi, le compte Twitter de promotion de la mission expliquait déjà que les batteries du module d'InSight, qui s'est posé sur Mars en novembre 2018, étaient presque à plat. Mercredi, la NASA a annoncé officiellement la fin de la mission après avoir essayé de la joindre deux fois sans succès.

Plus tôt cette année, l'agence spatiale américaine avait déjà fait savoir que le module allait progressivement s'éteindre à cause de la poussière recouvrant ses panneaux solaires, ce qui réduisait la puissance récupérée – dix fois moins qu'à son arrivée sur la planète. Et, malheureusement, aucune tempête n'est venue souffler sur les panneaux du module.

Ces quatre ans d'activité sont quand même une réussite pour InSight dont la mission avait été prévue pour durer deux ans à l'origine.

Depuis son arrivée sur Mars, InSight a détecté plus de 1 300 événements sismiques (1 319 selon le communiqué de la NASA, 1 318 selon celui du CNRS) grâce au sismomètre SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), dont la supervision avait été confiée au CNES.

Un départ décalé de deux ans par une fuite dans SEIS