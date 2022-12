Cookies publicitaires : la CNIL sanctionne Microsoft à hauteur de 60 millions d'euros

Microsoft Ireland operations Limited, la filiale européenne de Microsoft, est sanctionné à hauteur de 60 millions d'euros pour sa gestion des cookies. La CNIL lui reproche le dépôt d'un cookie pour de la publicité ciblée sans consentement sur bing.com ainsi qu'un problème d'équilibre entre les modalités d’acceptation et de refus.

Réunie en formation restreinte le 19 décembre dernier, la CNIL souhaite un joyeux Noël à Microsoft Irlande (ou plus exactement Microsoft Ireland operations Limited, Miol) en lui infligeant une amende de 60 millions d'euros. Elle s'appuie sur la loi « Informatique et Libertés » et notamment son article 82, décision détaillée dans une délibération publiée sur Légifrance.

Cette lourde amende fait suite à celles infligées par l'autorité administrative contre les trois autres multinationales du numérique – Amazon, Google et Facebook – qui avaient écopé respectivement de sanctions de 35 millions et 150 millions d’euros en décembre 2021, et de 60 millions d'euros en janvier 2022.

En ce qui concerne Microsoft, un internaute a saisi la CNIL le 21 février 2020 en dénonçant les pratiques de dépôt de cookies publicitaires sur le site de son moteur de recherche bing.com.

Or, comme le rappelle la CNIL depuis 2019, « les modalités de dépôt des cookies doivent être conformes aux dispositions de l’article 82 de la loi [informatique et libertés] ».

Cet article, transposition de la directive européenne « ePrivacy », oblige l'éditeur d'un site à informer l'internaute sur l'utilisation des cookies publicitaires et des « moyens dont il dispose pour s'y opposer ».

La CNIL accompagne cette amende d'une injonction pour Microsoft Irlande de recueillir le consentement des internautes à l'arrivée sur la page de son navigateur bing.com et « avant toute opération de lecture et écriture d’informations sur le terminal des utilisateurs résidant en France ayant pour finalité la lutte contre la fraude publicitaire ». Celle-ci est elle-même assortie d’une astreinte de soixante mille euros par jour de retard si Microsoft ne s'est pas mis en conformité d'ici à trois mois.

L'autorité a aussi décidé de rendre publique cette délibération, avec une anonymisation de l'entreprise citée au bout de deux ans.

« Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans un délai de quatre mois à compter de sa notification » conclut la CNIL.

Les cookies MUID et ABDEF en cause