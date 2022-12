IA contre IA : Montpellier interdit la reconnaissance faciale à l'aide de ChatGPT

Montpellier devient la première ville en France à interdire le recours à la reconnaissance biométrique faciale. Six élus seulement se sont abstenus de voter le vœu présenté au conseil municipal, dont la majorité réunit 48 élus de partis socialistes, écologistes et communistes pour 17 conseillers d'opposition.

Manu Reynaud, 2e Adjoint au Maire de Montpellier en charge de la délégation numérique, et président du groupe écologiste au Conseil Municipal, s'est félicité samedi dernier sur Twitter de l'adoption, lors du conseil municipal de la veille, d'un vœu de « Principe d'interdiction du recours aux traitements automatisés d'analyse d'image sur la base des données personnelles ou individuelles dans l'espace public de la Ville de Montpellier ».

Dans son discours, partagé sur YouTube, il explique que, s'il y est question d'intelligence artificielle et d'algorithmes de surveillance, « je vais surtout vous parler de libertés publiques » :

« Il y a un premier modèle que, je suppose, nous n'apprécions pas tous, c'est le modèle chinois [...] de surveillance absolue où il y a des caméras partout, il y a des systèmes de scoring où on surveille la population parce qu'on doute de la population. »

Évoquant le cas de Nice, il a ensuite montré la capture d'écran révélant la présence de 4 caméras dotées de fonctionnalités de reconnaissance faciale à Nice, que nous avions publiée la semaine passée à l'occasion de notre enquête sur les multiples systèmes de « Détection Automatique d’Incidents » (D.A.I.) de son « Système de Vidéoprotection Intelligent ».

Le texte (.pdf) de présentation de son vœu fait bel et bien écho aux systèmes de « D.A.I. » utilisés à Nice. Il y évoque en effet les propositions ou les expérimentations de dispositifs de vidéo dite « augmentée » qui se multiplient ces dernières années au motif d'analyser des images vidéo par des traitements automatisés dits « d'intelligence artificielle » :

« Ils proposent ainsi de suivre, tracer, détecter des événements ou des objets. Il est également possible de caractériser sans intervention humaine des personnes filmées (tranche d'âge, genre, comportement, etc.) ou encore de les identifier de manière unique par leurs caractéristiques biométriques (par exemple, forme du visage) ou non biométriques (caractérisation colorimétrique des vêtements portés, démarche...). »

Après avoir rappelé que les expérimentations de reconnaissance faciale à Nice avaient été interdites par la Justice, Manu Reynaud explique qu'il n'évoque pas tant l'exemple niçois en tant que « contre-modèle », mais pour « choisir un autre modèle de société, celui de la protection des libertés individuelles ».

« Nous devons être conscients des risques », explique ChatGPT