Meta a désactivé plusieurs centaines de faux comptes liés à des logiciels espion

Meta vient de publier deux rapports consacrés à ses efforts de lutte contre les logiciels espion qui, l'an passé, ont ciblé des centaines d'utilisateurs de Facebook dans près de 200 pays et territoires, notamment en Chine, en Russie, en Israël, aux États-Unis et en Inde.

L'an passé, Meta a désactivé 130 comptes sur Facebook et Instagram liés à Candiru, le très discret marchand israélien de logiciels espion, créé en 2014 par l'un des anciens co-fondateurs de NSO, et qui avait été placé sur la liste noire du Département du commerce américain en même temps que NSO, en novembre 2021.

Son nom s'inspire d'un poisson surnommé le « vampire des eaux amazoniennes » dont la légende veut qu'il « remonte les flux d'urine et pour se loger dans l'urètre ». Candiru, qui aurait été créé en 2014, n'a pas de site web et cultive le secret.

En 2017, l'entreprise se renommait DF Associates, puis Grindavik en 2018, Taveta en 2019, et Saito Tech en 2020. Son existence avait été confirmée grâce à une enquête du journaliste Amitai Ziv. Celui-ci avait retrouvé, sur la page Facebook d'un traiteur, une fresque noire et blanche de silhouettes d'hommes aux chapeaux melons mais sans visage. Ziv avait photographié la fresque et le logo dans les anciens locaux, vides, de Candiru.

Le logo de Candiru et sa fresque photographiés par Amitai Ziv

La société, adepte de la « coolitude », avait commandé des plateaux d'houmous pour l'apéro, et le traiteur s'en était vanté sur Facebook, permettant au journaliste de confirmer le lien entre Candiru et son fondateur, mais aussi de découvrir son ancienne dénomination, et donc d'obtenir du registre du commerce tous les documents officiels la concernant.

Les prestataires de « web intelligence » des logiciels espion