L’Europe veut structurer la production de batteries, leur remplacement et leur récupération

Le stockage de l’énergie est l’un des plus grands défis aujourd’hui, et il le restera longtemps. La capacité de créer des réserves joue directement sur le succès de nombre de produits, des smartphones aux véhicules électriques. Les batteries permettent de s’affranchir du câble et ont un rôle crucial à jouer dans l’électrification des transports.

Deux problèmes cependant pour l’Europe : la production se fait ailleurs (essentiellement en Chine) et le secteur utilise des matériaux polluants et rares. Il y a quelques jours, l’Union a donc posé sur la table le premier « accord sur de nouvelles règles européennes relatives aux batteries », avec des ambitions très affirmées. Un accord jugé d’ailleurs comme « étape clé du pacte vert » et attendu de pied ferme, puisque l'Europe compte assurer un quart de la production mondiale d'ici quelques années seulement. Elle compte aussi assurer 20 % de la production mondiale de puces d’ici 2030. Les ambitions ne manquent pas, reste maintenant à s’en donner vraiment les moyens, d’autant que les Américains et les Chinois n’observeront pas sans réagir.

Tous les types de batteries actuellement vendues en Europe sont concernés : portables, SLI (fournissant de l'énergie pour le démarrage, l'éclairage ou l'allumage des véhicules), moyens de transport légers (MTL, comme les scooters, vélos électriques…), véhicules électriques (VE) et industrielles.

Il en va également de la souveraineté de l’Europe : « La mobilité électrique est un marché nouveau et convoité. La concurrence mondiale est féroce et la demande de batteries a fortement augmenté. Notre objectif est de ne pas être un simple sous-traitant dépendant des autres, et de veiller à ce que la mobilité propre génère des emplois en Europe », a ainsi déclaré Thierry Breton, commissaire au marché intérieur.

Un passeport produit et des informations claires