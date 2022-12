Fusion : un exploit, mais aussi un levier financier pour le nucléaire militaire américain

Le week-end dernier, la presse américaine annonçait une « percée majeure » faite par un laboratoire de leur pays à propos de la fusion nucléaire. Si l'expérience est une avancée scientifique certaine, elle n'en est pas pour autant une porte grande ouverte à court ou moyen terme vers une source d'énergie massivement exploitable par l'humain. Cette annonce est aussi très politique, financière... et militaire.

Comme nous vous l'expliquions mardi, la presse américaine a participé au « teasing » de l'annonce d'une réussite scientifique outre-Atlantique. Et, effectivement, le département américain de l’Énergie et l’Administration nationale de la sécurité nucléaire ont annoncé cette semaine, lors d’une conférence de presse filmée, que des chercheurs du National Ignition Facility (NIF), du Laboratoire national Lawrence Livermore en Californie, ont réussi une réaction de fusion nucléaire avec un gain net d'énergie et dépasser ce qu'on appelle le « seuil d'ignition ».

En envoyant 2,05 mégajoules de lumière laser sur une toute petite capsule contenant de l'hydrogène, technique appelée « confinement inertiel », les chercheurs expliquent avoir réussi à produire 3,5 mégajoules d'énergie, un facteur de 1,5 donc. Ce n’est toutefois pas la même chose quand on prend l’expérience dans sa globalité (nous allons y revenir). On attend quand même la confirmation et les détails de l'exploit par la publication d'un article scientifique.

Très bonne nouvelle scientifique