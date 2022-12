Le niveau d’exposition aux ondes reste « globalement faible », l’ANFR se questionne sur les points atypiques

L’année 2021 a battu tous les records sur les mesures d’exposition aux ondes, avec plus de 4 000 mesures. Si la médiane des mesures reste stable à 0,38 V/m, les niveaux les plus élevés ont tendance à augmenter. Le nombre de points atypiques (dépassant 6 V/m) reste élevé. Avec des délais de traitement parfois à rallonge, l’ANFR se pose la question de revoir sa définition d’un point atypique.

En 2021, 4 022 lieux ont fait l’objet de mesures d’exposition aux ondes, « en dehors des campagnes de mesures lancées par l’État ou certaines villes en concertation avec l’ANFR », précise l’Agence nationale des fréquences. Si on prend en compte l’ensemble des mesures, on arrive à plus de 10 000, « dont près de 9 470 mesures réalisées dans la bande 100 kHz – 6 GHz dans le cadre du dispositif national de surveillance de l’exposition, incluant la campagne nationale de l’État pour accompagner le déploiement de la 5G et des campagnes spécifiques à certaines villes qui font l’objet d’analyses séparées ».

La suite de cette actualité ne concerne donc que les 4 022 mesures. 76 % sont faites en milieu urbain, 24 % en zones rurales. Un peu plus de la moitié (57 %) sont réalisées en extérieur. Après une petite baisse en 2020 due à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement, le nombre de mesures était en hausse l’année dernière, poussée par le déploiement de la 5G. « L’année 2021 […] est à ce jour l’année qui a enregistré le nombre record de mesures depuis la mise en place du dispositif en 2014 »… et de loin puisque le précédent record datait de 2015 avec 3 554 mesures.

La médiane reste stable, mais la moyenne augmente