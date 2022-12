Le noyau Linux 6.1 pose les premières briques de la compatibilité avec Rust

Le langage Rust a été créé par Mozilla et est arrivé en version 1.0 en mai 2015. Depuis, il est sorti de son giron et est géré par une fondation dédiée. L’attractivité de Rust a explosé ces dernières années, au point que Microsoft a publié une série de billets de blog pour dire tout le bien qu’elle en pensait. La société allait jusqu’à envisager sérieusement Rust comme successeur à C et C++ pour le développement bas niveau, y compris dans Windows, tout en notant des défauts inhérents à la jeunesse du langage.

Pourquoi un tel succès ? Pour l’apport de sécurité qu’entraine l’utilisation de Rust. Il dispose en effet de caractéristiques le rendant particulièrement adapté au développement bas niveau : un langage « memory safe » à typage fort, avec de très bonnes performances. C’est cette gestion de la mémoire qui intéressait fortement Microsoft. L’entreprise rappelait en effet que 70 % des failles corrigées provenaient de bugs de corruption de mémoire. Des bugs qui ne se seraient pas produits avec un code en Rust.

Il n’était donc pas étonnant que Linus Torvalds, en mars 2021, aborde lui aussi la question, annonçant qu’il n’était pas contre l’idée d’introduire le support de Rust dans le noyau Linux.

L’idée a fait son chemin, puisque la version 6.1 du noyau, récemment sortie, intègre ce support. Il s’agit d’une base minimale, mais sa simple présence indique de grands changements.

Le support de Rust dans le noyau Linux 6.1