La CNIL sanctionne Free : mots de passe trop faibles, transmis et stockés en clair, violations de données…

La CNIL vient de sanctionner Free d'une amende de 300 000 euros, pour quatre manquements aux articles 12, 15, 17, 32 et 33 du RGPD. Si la majeure partie d'entre eux ont depuis été résolus « dans le cadre de la procédure », elle enjoint la société de révéler l'identité de son ou ses courtiers de données d'ici à 3 mois, « sous astreinte de 500 euros par jour de retard ».

L'autorité de protection des données personnelles explique en effet avoir reçu plusieurs plaintes évoquant des difficultés rencontrées par des personnes dans la prise en compte, par l’opérateur de téléphonie fixe et d'accès à Internet Free, de leurs demandes d’accès et d’effacement de leurs données personnelles.

Or, des contrôles sur pièces et sur place ont non seulement confirmé ces manquements, mais également permis d'en découvrir d'autres, ayant trait à la sécurité des données, et plus particulièrement une « faible robustesse des mots de passe », un « stockage et transmission en clair des mots de passe », ainsi que la remise en circulation de 4 137 boîtiers Freebox « mal reconditionnés » et pouvant potentiellement comporter des données d'anciens abonnés dans leurs disques durs.

Pour rappel, Free Mobile avait déjà, lui aussi, fait l'objet d'une sanction de 300 000 euros en janvier 2022 pour avoir, là aussi, manqué à l’obligation de droit d’accès, de droit d'opposition, ainsi que pour avoir transmis par courriel, en clair, les mots de passe de ses utilisateurs, sans qu'ils soient temporaires et sans que la société impose d’en changer.

Des « erreurs humaines isolées »