L’Arcom lance une consultation publique sur la consommation d’énergie du streaming

L’Arcom se penche sur la consommation et les émissions de gaz à effet de serre du streaming en France. Cette consultation publique se fait dans le cadre de l’application prochaine de la loi REEN qui veut réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui officie depuis le 1er janvier comme fusion du CSA et de la Hadopi, a lancé le 1er décembre une consultation publique « préalable à la publication d’une recommandation visant à informer les usagers de services audiovisuels de la consommation d’énergie et d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de données sur ces services ».

Dans le document publié pour l’occasion, l’Arcom, en association avec l’ADEME et l’Arcep, trace les contours de la procédure, qui veut collecter pendant plusieurs semaines les avis de tous les acteurs susceptibles d’être concernés. La conséquence de l'annonce faite en septembre.

L’article 26 de la loi REEN dispose en effet que les trois autorités ont à charge de publier « une recommandation quant à l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, […] en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l'utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d'accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage ».

Cet article 26 vise « à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », et entrera en application le 1er janvier 2023, soit dans quelques semaines à peine. Il était donc temps de s’y mettre. L’Arcom signale quand même que des auditions ont déjà eu lieu auprès d’un petit nombre d’acteurs visés par l’article 26, pour préparer le document publié récemment. Elle en profite pour rappeler que l’une de ses missions est de veiller « à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement ».

Les questions posées aux acteurs