No code : qu’est-ce ?

Le no-code est un concept peu précis que l’on pense nouveau et qui sert à vendre des logiciels. En tout cas voici l’idée que j’en avais avant de me dire que ça faisait un peu trop de buzz pour continuer à l’ignorer : il est donc temps d’en parler un peu pour découvrir ce que c’est.

On trouvera aussi NC/LC dans la littérature pour parler des solutions no code/low code, dont le concept est très proche, vous vous en doutez. On nous prome(u)t une programmation visuelle, avec peu ou pas de code, mais jusqu’où peut-on aller ?

Low-code et déceptions conceptuelles attendues

Bien que nos vendeurs favoris nous garantissent que l’avenir est dans le no-code, l’émergence concomitante du terme low-code nous laisse entrevoir des déceptions inévitables, avec une revue des ambitions à la baisse. Pour ma part, j’imagine très mal qu’un outil n’ait besoin d’aucune indication, aucune précision, ni aucune interaction complémentaire avec un humain pour fonctionner correctement ou faire correctement tout ce que l’on souhaite : cela signifierait que tous les cas sont prévus et qu’il serait possible de tout faire.

Il est donc fort probable que de petits ajustements soient nécessaires, par l’ajout de code ici ou là : on pourrait ainsi dire que le no-code serait une limite hypothétique à laquelle on tendrait grâce à des outils de développements qui autorisent un minimum de programmation.

Autre façon de voir les choses, le no-code pur pourrait se limiter à des réalisations simples et rapides, auquel cas il faudrait s’accommoder des limitations inhérentes aux environnements de développement proposés. Mais pourquoi pas : il n’y a pas mal d’usages de ce type possibles en entreprise. Donc soit on veut pouvoir tout faire, et il faudra rajouter du code à un moment ou à un autre, soit on reste dans un concept purement sans code et on sera limité par ce qu’on peut faire.