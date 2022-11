L'affichage des pubs en ligne consomme énormément d'énergie

Il est très difficile d'établir la consommation énergétique réelle du business des entreprises comme Google, Criteo, Pubmatic, etc. Des chercheurs espagnols associés à l'entreprise de publicité en ligne norvégienne Cavai, ont estimé que la consommation mondiale annuelle de l'affichage sur nos appareils des publicités en ligne peut être comparée à celle d'un pays comme la Belgique.

Des centaines de milliards de publicités nous sont diffusées tous les ans sur nos appareils numériques, générant un business important, mais aussi une consommation d'énergie non négligeable. Ce business s'étant créé sans réelle structure, il est très difficile de savoir ce qu'il consomme réellement.

Le chercheur de l'Université Carlos III de Madrid, José González Cabañas, et ses collègues ont travaillé avec la startup norvégienne Cavai pour clarifier la consommation énergétique du système publicitaire en ligne. Dans un article (non relu par leurs pairs, à prendre avec les pincettes de rigueur) mis en ligne sur le serveur d'archives arXiv, ces chercheurs expliquent comment ils veulent s'y prendre pour connaître la consommation énergétique des pubs en ligne.

Pour eux, le système de publicité en ligne peut être partagé en deux parties : « réseau » et « appareils ». La première concerne le traitement de toutes les données et les communications entre les différentes entreprises participant à la diffusion des annonces. Un sac de nœuds difficile à démêler.

La deuxième correspond au processus de diffusion de la publicité lui-même, exécuté par un logiciel installé sur l'appareil, comme un navigateur ou une application mobile. Si, pour ces chercheurs, la partie « réseau » n'est pas du tout à mettre de côté, la partie « appareils » est aussi importante et peut-être plus facile à aborder et ... à mettre en avant.

CarbonTag : consommation en temps réel et à grande échelle