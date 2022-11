Comment changer de navigateur par défaut ? Notre guide pour chaque plateforme

Savez-vous comment changer de navigateur par défaut sur votre système ? Bon, il y a de bonnes chances que l’installation d’un nouveau navigateur provoque l’apparition d’une notification, pour vous demander si vous souhaitez justement en faire votre nouveau meilleur ami.

Il arrive cependant que l’on veuille revenir sur cette décision, pour une raison ou une autre, ou même que l’on ait plusieurs navigateurs en même temps sur le même appareil, parce qu’ils servent des objectifs différents – un pour le pro, l’autre pour le perso – ou sont simplement comparés en vue d’un choix prochain.

Nous allons passer en revue les systèmes, en nous concentrant sur les dernières versions. Vous ne trouverez par exemple pas Windows 7 dans cet article, puisque le système n’est plus supporté.

Windows 11

On commence par le dernier né des Windows, et sans doute le plus compliqué. Microsoft a affirmé avoir voulu bien faire en permettant de déclarer un navigateur par défaut pour chaque type de fichier ou de lien. Il n’en est rien, car le réglage principal capable d’affecter tous ces paramètres d’une traite a disparu. De quoi mettre des bâtons dans les roues des personnes voulant utiliser autre chose qu’Edge.