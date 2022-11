Shadow Drive : une bonne base (Nextcloud), mais beaucoup de ratés pour l'instant

Parmi les annonces d’avant hier , Shadow a officialisé son Drive, désormais disponible en version finale pour toutes les personnes intéressées. Le service propose une version gratuite de 20 Go, que nous avons testée. Mais bien qu’il soit intéressant dans l’absolu, Shadow Drive engendre un certain nombre de frictions.

En mai dernier, Shadow avait annoncé plusieurs nouveautés, dont un service de stockage dans le cloud nommé sobrement Shadow Drive. Le décors était planté dès le début, avec une offre gratuite de 20 Go et une Premium de 2 To pour 8,99 euros. Une tarification intéressante, d’autant que le Drive est bâti sur Nextcloud.

Point important, qu’il vaut mieux éclaircir tout de suite : l’espace fourni par ce Drive n’est pas décompté de celui présent dans l’instance Shadow ; les deux sont séparés. Si vous n’avez pas de compte Shadow, vous devrez en créer un pour profiter de Drive.

Et maintenant que le dernier est là, les premiers constats vont vite : le service tient ses promesses globalement, mais est entouré d’une longue liste d’accrocs plus ou moins pénibles, tous liés à l’expérience utilisateur. Il peut s’agir de choix esthétiques douteux, de certaines options absentes, mais c’est surtout la logique générale d’utilisation qui pêche par moments, notamment quand on veut se lancer ou que l’on cherche certaines options.

Un Nextcloud réduit à sa plus simple expression