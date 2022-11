Top500 des supercalculateurs : l’Europe et AMD progressent, deux EuroHPC dans le Top5

Si le trio de tête des supercalculateurs du Top500 ne change pas (et encore, LUMI a doublé sa puissance pour rester à sa place), il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. AMD gagne du terrain, tout comme l’Europe qui dispose désormais de plus de supercalculateurs dans le Top500 que les États-Unis. Le Green500 a aussi un nouveau numéro un.

Deux fois par an, le classement Top500 des supercalculateurs dans le monde est mis à jour. Lors de la celle de juin (59e édition) une petite révolution est arrivée : Frontier devenait « la première véritable machine exaflopique avec un score HPL de 1,102 exaflops ». Une entrée fracassante reléguant Fukagu à la seconde place après deux ans à caracoler en tête.

Frontier est toujours « le vainqueur de la course à l'exascale »

Frontier est un supercalculateur de l’Oak Ridge National Lab (laboratoire national d'Oak Ridge) dans le Tennessee aux États-Unis. La machine comprend plus 9 400 nœuds, chacun équipé avec un CPU AMD EPYC de 3e génération et quatre Radeon Instinct MI250X. De plus amples détails techniques sont disponibles par ici.

Six mois plus tard, Frontier est toujours en tête du nouveau classement, avec les mêmes caractéristiques techniques. Fugaku, que l’on ne présente plus, est toujours en seconde position, mais loin derrière le premier avec « seulement » 442 pétaflops ou 0,442 exaflops. Il exploite pour rappel des processeurs Fujitsu A64FX avec une architecture ARM.

« Frontier est clairement le vainqueur de la course à l'exascale, et il faudra beaucoup de travail et d'innovation pour le faire tomber de la première place », explique l’équipe en charge du Top500.

LUMI double sa puissance, Leonardo débarque