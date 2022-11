Roaming sans surcoût en Europe : ce qui change au 1er janvier

Le 15 juin 2017, le nouveau règlement européen entrait en vigueur afin de supprimer les frais d’itinérance dans l'Union européenne, avec une maxime : du « roaming comme à la maison », dans la limite d’un usage raisonnable. Après des années de travaux, les institutions ont finalement accouché d’un système complexe, mais qui a fait ses preuves en six ans.

Fin des frais de roaming : la saison 2 a débuté le 1er juillet 2022

Ce règlement avait une date de fin : le 30 juin 2022. Comme avec l’an 2000, aucun bug majeur n’était à signaler cet été et pour cause : Parlement et Conseil européens sont arrivés à un accord fin 2021 afin de « prolonger la gratuité de l’itinérance » de dix ans, jusqu'en 2032.

Le petit train législatif a ensuite fait son chemin sur le début de cette année. Cet accord a été approuvé à tour de rôle par le Parlement et le Conseil en mars, puis officiellement signé par les deux institutions en avril. Il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne quelques jours plus tard, pour une entrée en vigueur au 1er juillet.

Le tarif de gros de la data passe à 1,8 euro HT