Le chef présumé de JabberZeus, pionnier des gangs de cybercriminels ukraino-russophones, arrêté en Suisse

Le chef présumé du gang JabberZeus, pionnier des gangs ukraino-russophones de cybercriminels, vient d'être arrêté à Genève. Recherché par le FBI depuis 2012, il avait été successivement protégé par le fils de l'ex-président ukrainien, les officiers chargés de le surveiller, et le chef du SWAT de Donetsk censé l'arrêter.

Vyacheslav Igorevich Penchukov, un Ukrainien de 40 ans recherché par le FBI pour son implication dans le gang de cybercriminels JabberZeus, a été arrêté à Genève il y a trois semaines, révèle le journaliste spécialisé Brian Krebs, alors qu'il s'y rendait pour retrouver sa femme. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a confirmé à watson.ch qu'il avait été placé en détention en vue de son extradition aux États-Unis.

L’acte d’inculpation pour racket en réunion, fraudes informatique et bancaire, vol d’identité, qui remontait à août 2012 avait été rendu public seulement en 2014 à l’occasion de la comparution devant la justice de deux Ukrainiens extradés du Royaume-Uni, précise l'AFP.

La Justice américaine l'accuse d'avoir volé plus de 70 millions de dollars un peu partout dans le monde, et lui reproche en particulier de s'être rendu coupable « d'extorsion, de fraude bancaire et d'usurpation d'identité », précise watson.ch :

« Lors de son audition du 24 octobre 2022, la personne poursuivie n'a pas consenti à son extradition vers les États-Unis dans le cadre d'une procédure simplifiée. Au terme de la procédure formelle d'extradition, l'OFJ a décidé le 15 novembre 2022 d'autoriser son extradition vers les États-Unis. »

La décision de l'Office fédéral de la justice peut cela dit encore faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal pénal fédéral.

Trahi pour avoir donné le prénom, et le poids, de son bébé